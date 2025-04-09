9 апреля 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял государственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Молдова Сергея Михова.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены политические, экономические, торговые, энергетические, гуманитарные аспекты азербайджано-молдавского сотрудничества, перспективы развития отношений, а также региональные и международные вопросы.

С удовлетворением вспомнив о встрече с вице-премьером и министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, министр Дж.Байрамов отметил важность таких контактов, механизма политических консультаций в развитии двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества.

Была отмечена важность расширения двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества, в частности, подчеркнута важность использования перспектив развития партнерства в сфере энергетической безопасности.

Подчеркнута важная роль совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Молдова с точки зрения обсуждения возможностей сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Молдова. Руководителями политконсультаций были с азербайджанской стороны заместитель министра Самир Шарифов, а с молдавской стороны – государственный секретарь Сергей Михов.