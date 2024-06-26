Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли.

Согласно информации, на встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством Азербайджана и Италии, а также обсуждены перспективы многопланового стратегического партнерства между двумя странами в политической, оборонной, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Было с удовлетворением отмечена поставка в нашу страну военно-транспортного самолета C-27J Spartan производства итальянской компании Leonardo и констатировано, что сотрудничество в сфере обороны будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации азербайджано-армянских отношений.

В ходе встречи также были обсуждены другие международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.