Королева поддержала «новую жизнь» принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл жить частной жизнью, однако рассчитывает, что они останутся частью королевской семьи, сообщает BBC.

В понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги, ранее заявивших, что хотят стать финансово независимыми.

Отмечается, что королева согласовала «переходный период», в течение которого Гарри и Меган проведут время в Канаде и Великобритании.

«Несмотря на то, что мы рассчитываем, что они останутся полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться важной частью моей семьи», – приводит издание заявление королевы.

Также она добавила, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

| 2020-01-13T22:09:13+00:00 13 января 2020, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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