Королева поддержала «новую жизнь» принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл жить частной жизнью, однако рассчитывает, что они останутся частью королевской семьи, сообщает BBC.

В понедельник в Сандрингемском дворце королева собрала представителей семьи Виндзоров, чтобы обсудить будущую роль принца Гарри и его супруги, ранее заявивших, что хотят стать финансово независимыми.

Отмечается, что королева согласовала «переходный период», в течение которого Гарри и Меган проведут время в Канаде и Великобритании.

«Несмотря на то, что мы рассчитываем, что они останутся полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью и при этом оставаться важной частью моей семьи», – приводит издание заявление королевы.

Также она добавила, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни.