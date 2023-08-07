Король Камбоджи Нородом Сиамони назначил генерал-лейтенанта Хун Манета новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство на предстоящие пять лет.

Как передает #, об этом сообщает ТАСС.

Хун Манет должен сформировать Совет министров королевского правительства 7-го созыва и представить его на утверждение Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), говорится в указе.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет — старший сын уходящего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет.

Возглавляемая Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабмин. Хун Сен предупредил соотечественников, что не останется на посту премьера, и предложил на эту должность кандидатуру Хун Манета, входящего в высшее руководство НПК.