В Таиланде эвакуировали десятки деревень из-за обстрела со стороны Камбоджи. Об этом сообщает Bangkok post.

Отмечается, что власти эвакуировали людей из 86 деревень в аварийные убежища в школах соседнего района Прасат. Глава района Суттиродж Чароентханасак уточнил, что вместимость убежищ достаточна, и большинство эвакуированных прибыли без происшествий.

Чароентханасак добавил, что две ракеты поразили деревню Кап Чоенг в 9:40 по местному времени, когда жители ожидали эвакуации. Четыре человека получили ранения. Двух из них, в том числе 12-лнетнего ребенка, не удалось спасти.