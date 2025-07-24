Таиланд отреагирует на действия военных Камбоджи на границе, в ходе которых погибли мирные жители, заявила в четверг премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чинават.

«Мы всегда уважали международные законы, но сейчас Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем принять меры, которых мы избегали в прошлом», — приводит ее слова тайское издание The Nation.

Она осудила Камбоджу за удары на границе и подчеркнула, что ситуация вышла за рамки дипломатических переговоров.

Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг уничтожил военные цели в Камбодже. В армии заявили, что еще несколько боевых самолетов готовы к вылету.

В свою очередь, отец нынешнего премьера Камбоджи Хун Манета — бывший премьер Хун Сен — заявил, что две провинции подверглись ударам со стороны Таиланда. Сам Хун Манет подчеркнул, что властям придется ответить на агрессию.

«Камбоджа всегда выступала за решение проблем мирным путем, но в этом случае у нас нет выбора кроме как дать вооруженный ответ на вооруженную агрессию», — заявил он.