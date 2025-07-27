Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай заявил о согласии на заключение перемирия с Камбоджей при одном условии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня был разговор с президентом [США Дональдом] Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи», — сказал Вечайчай.

Он попросил американского президента организовать двусторонний диалог для обсуждения перемирия и последующего мирного урегулирования конфликта.