Власти Таиланда приняли решение закрыть пограничные пункты с Камбоджей после эскалации конфликта между странами. Об этом 24 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Бои между Таиландом и Камбоджей произошли как минимум в шести местах, и таиландские военные закрыли все пограничные контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении агентства.

Также Reuters сообщило, что Таиланд ответил Камбодже авиаударом на обстрел территории из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По заявлению тайских военных, шесть истребителей F-16 успешно поразили тяжелое вооружение камбоджийской армии.

Кроме того, Бангкок отозвал своего посла из Пномпеня и намерен выслать камбоджийского посланника из Таиланда.