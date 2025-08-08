Как мы уже сообщали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о полном прекращении боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который провел трехстороннюю встречу с лидерами обеих стран в Белом доме. «Нам, наконец, удалось установить мир. Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, возобновить торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — сказал Трамп.

Американский президент также сообщил, что США заключат с Ереваном и Баку двусторонние соглашения о расширении сотрудничества в сферах энергетики, торговли и высоких технологий. Помимо этого, Вашингтон снимает ограничения на взаимодействие в области обороны с Азербайджаном. Американский бизнес готов вложить значительные средства в развитие инфраструктуры в обеих странах, подчеркнул Трамп.

Трамп также подчеркнул, что 907-я поправка 907 заморожена.

Ильхам Алиев заявил, что подписанная декларация позволит «перевернуть страницу противостояния и кровопролития» и обеспечить «светлое и безопасное будущее» для будущих поколений. Это историческое достижение для Азербайджана. Армянский и Азербайджанский народы найдут силы для примирения ради будущих поколений. Президент Трамп принес мир на Кавказ, и мы благодарны за это.

Пашинян подчеркнул, что договоренности открывают «главу мира, процветания, безопасности и экономического сотрудничества на Южном Кавказе». Прошлое остается в прошлом. Сегодняшнее заявление увидит подпись также и Дональда Трампа. Мы начинаем новую страницу в нашей истории.

Пока неясно, каким образом соглашение решит ключевые разногласия — в частности, вопросы демаркации границы и требование Баку об изменении конституции Армении, в которой до сих пор содержится ссылка на призыв 1989 года к объединению Армении и Нагорного Карабаха (на тот момент — автономной области в составе Советского Азербайджана).

Соглашение предусматривает предоставление Вашингтону исключительных прав на развитие транзитного маршрута через Южный Кавказ. Этот коридор, который должен соединить юго-запад Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванью — и выйти к границе с Турцией, пройдет через город Мегри в Сюникской области Армении.

Проект, получивший название TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», — будет действовать в рамках армянского законодательства, но США смогут привлечь международный консорциум для строительства и эксплуатации инфраструктуры. Как отмечают источники Reuters, предполагается, что реализация коридора откроет регион для новых экономических связей и снизит риск возобновления военных действий. Этот участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передаётся американской компании на 99 лет.

В совместной декларация по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения, состоявшейся в Вашингтоне говорится:

Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в Вашингтоне (США), заявляем следующее:

1. В присутствии Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа мы стали свидетелями парафирования министрами иностранных дел наших стран текста Соглашения об установлении мира и двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Мы признаём необходимость дальнейших шагов для подписания и последующей ратификации данного Соглашения, подчёркиваем важность обеспечения и укрепления мира между нашими странами.

2. Мы также стали свидетелями подписания министрами иностранных дел совместного обращения в ОБСЕ с призывом к завершению Минского процесса ОБСЕ и закрытию его связанных структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение.

3. Мы подтверждаем важность открытия коммуникаций — внутренних, двусторонних и международных транспортных связей — для содействия миру, стабильности и процветанию на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции. Эти усилия включают обеспечение беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также взаимовыгодных транспортных маршрутов, обслуживающих Армению.

4. Республика Армения будет сотрудничать с Соединёнными Штатами и другими согласованными партнёрами для создания рамочной программы проекта «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (TRIPP) на территории Армении. Мы подтверждаем решимость достичь этой цели в кратчайшие сроки.

5. В соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года мы признаём необходимость строить будущее без конфликтов, основываясь на нерушимости международных границ и недопустимости приобретения территорий силой. После конфликта, причинившего глубокие человеческие страдания, сложились условия для восстановления добрососедских отношений. Мы решительно отвергаем и исключаем любые намерения мщения — как сейчас, так и в будущем.

6. Мы выражаем уверенность, что этот саммит заложит прочную основу для продвижения взаимного уважения и мира в регионе.

7. Мы выражаем глубокую благодарность Президенту США Дональду Трампу за его искреннее гостеприимство и значительный вклад в процесс нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.