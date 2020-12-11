«Колеблющиеся» штаты в США отвергли претензии по проведению выборов

Четыре штата, названных в числе ответчиков по делу о пересмотре итогов выборов в США, потребовали от Верховного суда США отказать в иске, говорится в документах суда.

Ранее власти штата Техас подали иск с требованием объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех «колеблющихся штатах», которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган состоялось с нарушениями конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса. Иск поддержали не менее 17 других штатов США, в которых у власти находятся республиканцы. Президент Дональд Трамп потребовал включить его в иск как заинтересованное лицо.

«Техас в данном процессе просит суд вновь рассмотреть массу безосновательных заявлений о проблемах с выборами, которые уже были рассмотрены и отклонены этим судом и другими судами», — написал в ходатайстве в Верховный суд генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро.

Во всех четырех этих штатах победил с небольшим отрывом Байден, хотя лишь в трех из них у власти находятся демократы.