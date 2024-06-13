До начала Глобального саммита мира, организованного Украиной и Швейцарией, Китай прилагает усилия, чтобы снизить количество участников, которые посетят саммит. Таким образом, КНР помогает России сорвать проведение Глобального саммита мира.

В частности, в конце мая 2024 года Китай, а в месте с ней Бразилия, призвали к проведению международной мирной конференции при равноправном участии всех сторон для обсуждения предложений по деэскалации российско-украинской войны.

Страны сообщают, что достигли ряда совместных договоренностей относительно пути урегулирования войны в Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая после встречи в Пекине между министром иностранных дел Китая Ван И и главным советником по иностранным делам президента Бразилии Селсу Аморимом.

В совместном заявлении по «украинскому кризису» (стоит отметить, что КНР придерживается нейтралитета в российско-украинской войне, не осуждая Россию, но свободно (!) продает ей товары военного и двойного назначения) подчеркивается, что такую мирную конференцию надо организовать так, чтобы ее признали как Россия, так и Украина.

Ван сказал, что к «совместным договоренностям», которых достигли Китай и Бразилия в «мирном плане Глобального Юга», согласились присоединиться или ищут пути присоединения 26 государств. При этом, по его словам, 45 стран дали «положительный отклик» на их идеи.

Представленный Бразилией и Китаем «мирный план Глобального Юга» призывает к «деэскалации» и воздержанию от «раздувания огня»; акцентирует внимание на переговорах как «единственном жизнеспособном решении кризиса»; призывает к предотвращению гуманитарного кризиса, защите гражданского населения и обмену пленными; предотвращению распространения ядерного оружия и защите АЭС; защите стабильности глобальных промышленных цепей и цепей поставок.

С первого взгляда может показаться, что все эти тезисы направлены на достижение мира, однако, есть нюанс. В «мирном плане Глобального Юга», который продвигают Китай и Бразилия, нет пунктов о собственно достижении мира и его закреплении. Зато страны склоняют Украину к переговорам с Россией, называя это «единственным жизнеспособным решением».

Стоит заметить, что Украина уже вела переговоры с Россией в начале полномасштабного вторжения, однако условия России были неизменны — государство-агрессор хотело капитуляции Киева и отказывалась идти на компромисс. Очевидно, что в случае возобновления переговоров, Россия будет гнуть свою линию, которая противоречит нормам международного права и фактически легимитизирует неспровоцированную агрессию в отношении других государств.

Поэтому переговоры на условиях России — полностью проигрышная стратегия.

Российско-украинская война уже вызвала ряд негативных последствий, которые ощутимы в разных регионах мира. Продовольственный кризис и рост цен на продовольствие — один из ярких примеров таких последствий, и в случае победы России могут набрать катастрофические масштабы.

Для Украины важно мнение стран Глобального Юга в ходе Глобального саммита мира. Ведь справедливый мир в Украине является основой для стабильности не только в восточноевропейском регионе, но и даже в странах Глобального Юга.

Так, одним из пунктов Украинской формулы мира является продовольственная безопасность и свободное судоходство, которое обеспечит беспрепятственные поставки зерна к основным потребителям. Именно поэтому, участие как можно большего количества стран Глобального Юга на Саммите важно и для обеспечения стабильности в регионе, и для обновления мировой архитектуры безопасности.

Специально для #

редактор информационного агентства QIRIM.News

Асиф Алиев