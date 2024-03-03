Сегодня, 3 марта, ХАМАС опубликовал совместное заявление всех палестинских фракций, в котором есть призывы к началу международной кампании под названием «Буря в Рамазан».

Она включает в себя бойкот израильских товаров и проведение сидячих забастовок в поддержку палестинцев в течение священного для мусульман месяца Рамазан (ТГ-канал ХАМАСа).

В этом году месяц Рамазан начинается 11 марта. 2 марта представитель высшего руководства «Исламского джихада» Абу Хамза призвал палестинцев «атаковать врага на оккупированном Западном берегу и в Иерусалиме в месяц Рамазан».