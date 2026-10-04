Три крупных судна столкнулись у побережья Норвегии в фьорде недалеко от прибрежного города Олесунд, сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

«Сигнал тревоги был отправлен в 1:37 ночи по местному времени, и в этом районе были проведены масштабные спасательные операции», — говорится в сообщении.

«Столкнулись два грузовых судна и один нефтяной танкер», — сказал операционный менеджер Рагнвальд Расмуссен из полицейского округа Мёре-ог-Ромсдал.

Суда прибыли с Фарерских островов, Нидерландов и Норвегии. Самое большое из них длиной 147 метров. Спасатели и команды судов пришвартовали два судна к причалу, третье находится в фьорде. Причина столкновения неизвестна.

Все суда получили повреждения, вода протекла в один из них. Пострадавших не было, эвакуация не потребовалась. Экологический ущерб не зафиксирован, отмечает NRK.

«Были проведены проверки на уровень алкоголя в крови у членов экипажей, и мы начали допрашивать людей, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего», — сообщил Расмкуссен.