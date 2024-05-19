Два человека погибли, пятеро считаются пропавшими без вести в результате столкновения моторного катера с пассажирским теплоходом на Дунае в Вереце на севере Венгрии.

Как сообщила полиция страны, трагический инцидент произошел 18 мая незадолго до полуночи.

На борту небольшого прогулочного катера, предположительно, находились итальянские туристы. Представитель полицейского управления Будапешта Шома Чечи рассказал, что о столкновении стало известно после того, как на берегу в районе Вереце «был обнаружен мужчина с окровавленной головой, говорящий по-итальянски». После этого спасатели вытащили из воды тела еще одного мужчины и женщины.

По сведениям полиции, всего на борту катера находились восемь человек, детей среди них не было. Поиски пятерых пассажиров продолжаются.

Тем временем пассажирский теплоход, ставший участником аварии, был остановлен в городе Комаром, который расположен вверх по течению Дуная. На корпусе были обнаружены следы столкновения с катером. Других подробностей инцидента полиция пока не сообщила. Началось расследование, в ходе которого предстоит определить виновника столкновения и гибели людей.