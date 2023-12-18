15 декабря в Дагестане состоялось 25-е заседание азербайджано-российской совместной комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур.

Как передает Госагентство водных ресурсов Азербайджана, встреча была проведена под руководством сопредседателя азербайджано-российской совместной комиссии со стороны Азербайджана, зампреда ОАО «Азербайджанское агентство по мелиорации и водному хозяйству» Закира Гулиева и сопредседателя комиссии со стороны России, заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадима Никонорова.

На встрече были рассмотрены вопросы распределения водных ресурсов реки Самур между двумя странами, мониторинг, совместная эксплуатация Самурского гидроузла и другие вопросы, а также подписан протокол о предстоящих мерах.