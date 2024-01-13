Проект строительства дамбы на реке Араз, чтобы вернуть ее в прежнее русло, при необходимости согласовывается с Турцией.

Как передает #, об этом сообщили в ответ на запрос Sputnik Армения в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

«В настоящее время проводятся обсуждения по согласованию проектных документов с руководством пограничных войск РФ, при необходимости и с турецкой стороной. После их завершения начнутся строительные работы», — говорится в сообщении.

Согласно договору и проектным документам, продолжительность строительных работ составит 16 месяцев.

Напомним, что из-за незаконной добычи песка с армянской стороны река Араз, по которой проходит граница с Турцией, изменила русло, и образовался остров площадью примерно в 400 га. Во избежание проблем министерство предложило построить плотину длиной около 130 м и глубиной 8 м на нынешнем русле реки Араз, чтобы направить воды реки в прежнее русло.