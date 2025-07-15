Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Совет ЕС утвердит пакет санкций, включающий меры в отношении 22 российских граждан.

«Это итог демарша, предпринятого лично мной, и результату которого я рад. Мы согласуем сегодня утром в Брюсселе запрет на въезд на европейскую территорию и замораживание авуаров для шести российских судей, ответственных за криминализацию свободы выражения мнений, и против 16 российских лиц, ответственных за операции по дестабилизации и информационные маневры в Европе», — сказал Барро журналистам во вторник перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Он также сообщил, что в этот пакет войдут санкции в отношении семи молдаван — «за операции по дестабилизации в пользу России», девяти иранских физических и юридических лиц, «виновных в убийствах на европейский территории», и трех главарей гаитянских банд.

«Это очень хорошо, и я хотел бы, чтобы сегодня мы могли пойти еще дальше и смогли бы принять мощный пакет санкций, направленный против России», — добавил глава французской дипломатии.