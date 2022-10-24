КНДР выпустила 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в ответ на предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии.

«Генеральный штаб Корейской народной армии <…> приказал произвести 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня, чтобы заставить отступить вражеское судно», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что южнокорейские военные произвели несколько предупредительных выстрелов после того, как судно КНДР пересекло морскую линию разграничения между двумя странами в Желтом море. По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, это произошло недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо рано утром.