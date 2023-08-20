В посольстве Украины в Израиле заявили, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма (в Умане находится захоронение одного из проповедников – цадика Нахмана), если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну, напомнив о возможности приостановить действие упрощенного визового режима с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что украинское правительство недвусмысленно заявило, что в случае продолжения депортации украинцев из Израиля въезд израильтянам в Умань будет запрещен, а также будет приостановлено действие соглашения об отмене виз.(Газета.Ru)