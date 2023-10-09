Роберт Кеннеди — младший объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве независимого кандидата, а не представителя Демократической партии, сообщает ТАСС.

«Я объявляю себя независимым кандидатом в президенты на выборах», — заявил он, выступая перед своими сторонниками в Филадельфии.

Основным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии является действующий глава государства Джо Байден. Хотя некоторые представители партии высказывали сомнения относительно его способности руководить страной из-за возраста, участие в выборах других кандидатов серьезно не обсуждалось.

Кеннеди-младший выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.