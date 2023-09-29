Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди — младший пообещал закончить конфликт в Украине за 100 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«В течение ста дней на посту президента этой войне будет положен конец. И она будет закончена на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает», — заявил Кеннеди-младший.

С обещанием закончить конфликт на Украине как можно быстрее чаще всего выступает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — обычно он утверждает, что после избрания на должность ему потребуется всего один день, чтобы убедить стороны прекратить боевые действия.