«Катализатор» недовольства: драконовскими методами проблему не решить

Последние дни для автолюбителей страны ознаменовались неприятностью, название которому «катализатор». Дело дошло даже до того, что группа владельцев автомобилей марки «Toyota Prius» в знак протеста собралась у здания городского ГАИ, выражая своё несогласие с доставкой своих автомобилей на штрафную стоянку и выписываемыми затем штрафами. А из-за чего, в принципе, весь сыр-бор?

Дело в том, что несколько дней назад сотрудники дорожной полиции начали проверять наличие катализаторов на «Toyota Prius»ах, и при их отсутствии доставлять транспортные средства на стоянку штрафников.

Катализатор, он же каталитический нейтрализатор, каталитический преобразователь или каталитический конвертер — это устройство в выхлопной системе автомобиля, направленное на снижение токсичных выбросов в атмосферу путем восстановления оксидов азота и дожига угарного газа и недогоревших углеводородов.

И как результат, автомобиль наносит меньший вред окружающей среде. Если, конечно, катализатор установлен. Если же его нет, естественно, увеличивается и наносимый окружающей среде вред. А это создает уже административную ответственность.

Мы решили выяснить у специалиста, неужели так трудно установить на автомобиле катализатор? И вообще, почему его нет, если он там быть должен? И почему именно «Toyota Prius»?

Работник автомастерской в одном из посёлков Баку сообщил, что все марки автомобилей обязательно оснащаются производителем катализатором. Однако, по его словам, на большинстве эксплуатируемых в данный момент в стране автомобилей данного агрегата нет:

«Производители пишут, что срок службы катализатора 100–150 тысяч километров. Но на практике проблемы могут возникнуть и при меньшем пробеге, особенно в таких больших городах, как Баку, где часто приходится стоять в пробках. В зависимости от особенностей эксплуатации, замена каталитического нейтрализатора может производиться раз в 3–7 лет. Однако, учитывая, что в Азерабйджан завозится очень много иномарок, которые прослужили уже 10, 15, и даже 20 лет, то на многих из них смена катализатора не производилась».

На вопрос о том, действительно ли катализатор является лакомым куском для дельцов, которые изымают данный агрегат для перепродажи в связи с содержанием в нём титана, наш собеседник дал утвердительный ответ: «Насколько мне известно, речь идёт не только о титане. Кроме этого, в зависимости от модели, на стенки имеющихся внутри катализатора сот наносится микрослой из других ценных металлов».

А почему именно «Toyota Prius»? Оказывается…

«Это гибридные автомобили, у нас в стране преобладающее большинство из них используются в качестве такси, так как это экономная машина. Так вот, в Грузии, откуда они в основном доставляются в Азербайджан, именно с них поголовно снимают катализаторы из-за ценных металлов, содержащихся в них. Думаю, в дорожной полиции об этом прекрасно знают и потому «охота» ведётся именно за «Toyota Prius»ами», — утверждает мастер.

Что же касается цен, то по словам специалиста, в зависимости от марки автомобиля, они колеблются от 150 до 1800 манатов: «Оригинальный катализатор — довольно дорогая вещь. Он не производится в нашей стране, все детали в автомагазинах импортные, поэтому на увеличение цены влияют и высокие таможенные пошлины».

У нас не мог не возникнуть резонный вопрос: ведь если существует «оригинальный катализатор», то наверняка, есть и неоиргинальные, изготовленные кустарным образом. А что, если владельцам автомобилей уменьшить свои расходы и приобрести доморощённый аналог?

«Мы предлагаем такие услуги. Но, сейчас, в день праздника священного месяца Рамазан, скажу честно: любая подделка, а имеется несколько вариантов, в зависимости от качества и исполнения, имеет свои недостатки. Ну, во-первых, это будет вредить двигателю, и он выйдет из строя раньше, чем вы рассчитывали. Во-вторых, если такой автомобиль будет тщательно продиагностирован на соответствующем стенде, обман раскроется. Ну, и, естественно, как следует из второй причины, окружающей среде будет наноситься гораздо больший урон. Да и срок службы у них меньше, чем у оригинала», — сказал наш собеседник.

В принципе, с сущностью проблемы и техническими характеристиками катализатора почти всё ясно. Не ясно, однако, другое. Если данный агрегат – такая важная штука, и если доблестные сотрудники дорожной полиции так пекутся об окружающей среде нашей страны, то почему этот вопрос стал столь злободневным лишь сейчас? Неужели ответственные лица только несколько дней назад прозрели и узнали, что на автомобилях должен быть установлен катализатор? Неужели до этого жили в неведении? Ведь и месяц, и год, и даже 5 лет назад по всей стране разъезжало десятки тысяч автомобилей без этого самого злополучного прибора. И ничего. Никто ведь никого не штрафовал, никто ни у кого не требовал устранения этого изъяна. Так что же случилось теперь?

Неужели правы утверждающие, что весь этот процесс затеян лишь ради штрафов, причём немалых, а иначе хотя бы предупредили водителей и дали время на устранение неполадок, да и не выбрали бы в качестве жертв именно «Toyota Prius»ы? Не хотелось бы верить в это. Но…

Или вот еще интересный момент. Все автомобили, завозимые в страну из-за рубежа, начиная с 1 апреля 2014 года, обязательно должны проверяться таможенными службами на вопрос соответствия стандартам «Евро-4». Так как же миновали этот барьер автомобили, на которых не установлен этот злополучный катализатор? В заявлении для СМИ в Гостаможне уверяют, что соответствие транспортного средства экологическим нормам «Евро-4» проверяется посредством идентификационного номера, а проще – за основу берётся год производства и первичное качество автомобиля. Вот и все дела.

Как следует из всего этого, автомобилистов загнали в тупик. Виноват, и всё тут. Другого выхода, кроме как раскошелиться и избежать штрафов и приводов на штрафную стоянку, нет. И никто не собирается выслушивать аргументы, насколько бы обоснованными они не были. Оно, конечно, понятно, незнание законов не освобождает граждан от ответственности, всё верно. Но от всего этого ажиотажа какой-то неприятный осадок на душе всё-таки остаётся. Уж извините. Надеемся, что, как и в случае с ремнями безопасности и плёнками на стёклах, эти административные преследования будут носить временный характер, пока вопрос не найдёт решение на высшем уровне. Ведь если соответствующие структуры так пекутся о сохранении экологии в стране, то нужно предпринять конкретные реальные шаги. А самый действенный из них — запустить наконец программу утилизации, о которой долгие годы ведутся разговоры. Водители подержанных иномарок должны получить возможность сдать свои транспортные средства и по божеским кредитным ставкам, повторяем – БОЖЕСКИМ, приобрести новый автомобиль. Сейчас процентые ставки на автомобильным рынке Азербайджана просто ужасающие – от 17 до 28 годовых. Для сравнения: в России этот показатель составляет 2-7 процентов. А о таможенных пошлинах на автомобилях в Азербайджане не слышал разве что младенец. Иногда таможенная пошлина составляет аж половину стоимости завозимого в страну транспортного средства. Так вот, когда все эти вопросы будут улажены, вряд ли найдётся нормальный водитель, который пожелает сесть за руль 30-летней клячи, если есть возможность за небольшую доплату получить современный автомобиль. А так, драконовские методы — это не дело людей разумных.

Вюсал Алиев, специально для «ЗЕРКАЛО»