Успешно проведенная Азербайджаном контртеррористическая операция в Карабахе ожидаемо привела к массовым протестам в Армении. Стихийные митинги оппозиции сопровождаются акциями гражданского неповиновения. Люди перекрывают улицы, парализуя движение автомобилей в Ереване, тем самым практически повторяя тактику действий оппозиции в 2018 году, приведшей к власти нынешнего премьера Никола Пашиняна.

Сам Пашинян заявил, что правоохранительные органы будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции. «Будет жесткая и оперативная реакция. Они хотят, чтобы на улицах пролилась кровь. Мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас», — сказал он в видеообращении, призвав население Армении сохранять спокойствие и не переходить рамки закона.

Пытаясь разрядить обстановку Пашинян в своем обращении по случаю Дня независимости 21 сентября подчеркнул, что больше всего Армении нужен мир. «Вовсе не нужно путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир — это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов», — пояснил он.

Этим нынешние власти Армении надеются, что протестная волна спадет через некоторое время, так как на данный момент общество не видит реальной альтернативы Пашиняну. Как бы не возмущались жители Армении, но Пашинян для них – меньшее зло в сравнении с карабахским кланом. Подавляющее большинство армян понимает, что на данный момент Пашинян – единственный политик, способный принести стране мир и стабильность, пусть даже ценой полной «потери» Карабаха и никакой реваншист, пришедший к власти в Армении, не сможет сделать ровным счетом ничего для изменения сложившейся ситуации. Армянам остается только одно — принять эту реальность. А для этого нужно определенное время.

Тем временем, поняв, что разгром карабахских сепаратистов представляет реальный шанс для отстранения от власти правящей партии, армянская оппозиция анонсировала создание структуры, которая будет координировать все действия по отстранению от власти действующего премьера режима путем импичмента. Лидеры оппозиции даже объявили 5 октября днем, до которого Пашинян должен быть отправлен в отставку.

При этом власти считают, что митинги инспирированны извне. Так, депутат парламента от правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что «очевидно, что эти процессы управляются со стороны определённых внешних кругов».

«На фоне событий в Карабахе в Ереване организовываются акции протеста, в ходе которых не говорят о спасении Карабаха. Не говорится о решениях, и лишь одно требование есть – смена власти в Армении. И для нас очевидно, что эти люди хотят повернуть вспять все, и штурвал управления Арменией передать внешним силам», — считает он.

Сам Пашинян напрямую обвиняет в попытке отстранить его от власти «окружение прежних властей Армении». «Что значит — организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване? Один из них, по нашим сведениям, имеет связь с сыном одного из бывших руководителей Армении, остальные студенты имеют связь с высшим руководством Карабаха. Но кто бы ни был, ответ будет жестким», — заявил он.

При этом Пашинян не назвал конкретных имен. Однако сын экс-президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян принимал активное участие в майских акциях протеста в 2022 году. Тогда демонстрации начались после выступления Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном. Левон Кочарян был задержан полицией во время одного из митингов и ему предъявлено обвинения в нападении на стражей порядка.

Кроме Левона Кочаряна среди задержанных есть и сын друга Роберта Кочаряна, миллиардера Виталия Степаняна Шагор Степанян. Виталий Степанян близок к высокопоставленным российским чиновникам. Среди оппозиции Пашиняну заметную роль играет партия «Страна для жизни», критикующая внешнюю политику Пашиняна и поддерживаемая известным российским бизнесменом Рубеном Варданяном.

В начале сентября Telegram-канал «Баграмян-26», который считается проправительственным ресурсом Армении, опубликовал информацию о том, что Россия готовит государственный переворот в Армении. По данным Telegram-канала, в Армении «на момент гибели бизнесмена Евгения Пригожина находилось около трех тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», цель которых — отстранить от власти Пашиняна».

Подливает масла в огонь и публикация заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который в соцсети X рассказал, как когда-то один лидер из братской страны (его имя он не назвал) выразил опасения, что руководство России его не примет, на что Медведев ответил, что судят по поступкам, а не по биографии. «Потом он проиграл войну, но удержался странным образом на месте. Потом он решил возложить ответственность за свое бездарное поражение на Россию. Потом он отказался от части территории своей страны. Потом он решил заигрывать с НАТО, а его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет…» — резюмировал Медведев.

Вышеприведенные факты могут быть свидетельством того, что в смене власти в Армении может быть заинтересована Россия, которая в последнее время выражает крайнее недовольство антироссийскими заявлениями, исходящими от команды Пашиняна.

Хотя протесты в Армении носят неорганизованный характер, и полиция без особого труда разгоняет митингующих, местные власти не снижают градус антироссийской риторики. Уверенности им придает письмо президента США Джо Байдена, адресованное Пашиняну, в котором американский лидер пообещал поддержку «суверенитету, независимости, территориальной целостности и демократии» в Армении. Это повышает ставки на свержение Пашиняна со стороны пророссийских сил.