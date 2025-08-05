Датское агентство по дворцам и культуре намерено обратиться к властям с просьбой демонтировать 14-тонную скульптуру русалки из форта Драгёр в Копенгагене из-за критики со стороны населения. Об этом пишет The Guardian.

Многие датчане посчитали статую воплощением объективации женского тела и назвали ее «уродливой». Причиной критики статуи называют большую грудь воплощенной в мраморе женщины. Некоторые граждане заявили, что статуя с такими формами помешает женщинам принять собственные тела. При этом автор скульптуры Питер Бех заявил, что бюст русалки пропорционален размерам самого изваяния. Защитники скульптуры отмечают, что аргументы критиков являются попыткой диктовать каким должно и не должно быть женское тело.