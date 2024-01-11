Икона канонизированной РПЦ святой Матроны Московской, на которой изображён советский диктатор Иосиф Сталин, перенесена на новое, более видное место в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы. Это случилось после того, как неизвестные облили защитное стекло иконы синей краской.

Краска была удалена, икона не пострадала. Предстоятели храма, по согласованию с патриархией Грузинской православной церкви, выставили икону на центральной стене собора, несмотря на протесты оппозиции и либеральной общественности.

Сразу после инцидента, произошедшего вечером во вторник, видео иконы выложила в социальной сети основатель неправительственной организации «Садовники-партизаны» Ната Перадзе. Она не утверждала, что именно она облила икону краской, но активисты консервативной организации «Союз православных родителей», а также лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов» обвинили Перадзе в осквернении святыни.

МВД сообщило о возбуждении административного дела по статье о порче чужого имущества в связи с инцидентом в храме Святой Троицы. (svoboda.org)