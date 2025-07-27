По меньшей мере восемь человек погибли, еще 34 получили травмы в результате давки у храма Манса Деви в Индии. Об этом 27 июля сообщила газета The Times of India.

«В субботу утром в результате давки на пешеходной дороге к храму Манса Деви в Харидваре погибли восемь человек и 34 получили ранения», — говорится в публикации.

Инцидент произошел утром в субботу на одном из самых загруженных пешеходных маршрутов, ведущих к святыне. Уточняется, что среди пострадавших — 20 мужчин, восемь женщины и семеро детей. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные проходят лечение в районной больнице.