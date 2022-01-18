Стали известны представительницы женского футбола, получившие премии The Best от ФИФА.

Лучшей футболисткой года была признана капитан «Барселоны» Алексия Путельяс, в 2021-м выигравшая Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Ранее она также стала обладательницей «Золотого мяча».

Лучшим тренером года была признана Эмма Хэйс из «Челси», лучшим вратарем – Кристиана Эндлер, выступающая за «Лион». Канадская нападающая Кристин Синклэйр получила специальный приз как обладательница мирового рекорда по голам за сборную (188).