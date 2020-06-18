Какая польза Азербайджану от антиармянских докладов ООН? – разъясняет экс-глава МИД

В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций издан всеобъемлющий доклад о международно-правовых обязательствах Республики Армения как агрессора, оккупировавшего территории Азербайджанской Республики.

В докладе, основным автором которого является профессор и королевский адвокат Малкольм Шоу (Великобритания), говорится об оккупации азербайджанских территорий, об этнических чистках на этих территориях, о том, что Армения создала на этой территории марионеточное образование. А также в докладе указывается, что «международное право запрещает приобретение территории с применением силы, и, следовательно, никакие действия, предпринимаемые Арменией или ее марионеточным режимом на оккупированных территориях Азербайджана, не могут изменить существовавший ранее правовой статус этих территорий, которые, таким образом, остаются азербайджанскими по международному праву».

Стоит напомнить, в свое время ООН также принимала 4 резолюции, которые признают факт оккупации, но по сей день не исполняются, а со стороны ООН не вводится никаких санкций в отношении Армении. Следовательно, появляется закономерный вопрос: есть ли какая-та польза Азербайджану от всех этих докладов ООН?

Как объяснил # экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, армяне подключили свои разные диаспорские организация в этот конфликт, а те в свою очередь подключили свои каналы в различных государствах.

«Кроме того, конфликт охватывает различные сферы — идеологическую, экономику и даже кулинарию. В целом любую сферу жизни этот конфликт охватывает. В данном контексте, значение этих докладов заключается в том, что пока нет активных боевых действий, мы и наши противники стараемся обеспечить информационное поле с точки зрения обеспечения наших интересов. Это некая зеркальная деятельность, которая происходит и у них, и у нас», — отметил Зульфугаров.

Он добавил, что если раньше пропаганда и информация играли определенную роль в той или иной войне, то сейчас мы живем в информационном веке.

«Контроль над этой сферой и доведение до пользователей информации своей позиции – это очень важный вопрос. Это важно для мотивации всех слоев общества, и в том числе с точки зрения информирования мирового сообщества. Это информационное поле, где упускать победу также нельзя. Мы там тоже должны воевать. Мы просто обязаны это делать», — сказал он.

Как отмечает экс-глава МИД, армяне начали информационную войну раньше нас.

«В то время, когда продолжалась оккупация Азербайджана, конгресс США принял 907 поправку об ограничении помощи Азербайджану. Наши земли оккупировали, а резолюции СБ ООН говорили о гуманитарной катастрофе и никакие оккупационные термины не употребляли, а конгресс США принял против нас санкционное решение. Это говорит о том, что мы на тот период проигрывали информационную войну», — сказал он.

Говоря же о том, почему резолюции ООН не выполняются, дипломат сказал, что о кризисе в ООН можно говорить бесконечно, и эта тема постоянно поднимается.

«Эта не новая тема, о нем еще говорилось в начале 2000-х годов, когда предпринимались попытки по реформированию ООН. Возникает главное противоречие: для того, чтобы ООН стала эффективной организацией, страны-члены должны отдать часть своего суверенитета руководящим структурам ООН. Как только этот вопрос встает, все уходят от ответа. Представьте себе, для того, чтобы нам решить карабахский конфликт, мы должны отдать право на решение ООН. Будет хорошо, если они примут решение, которое нас устроит, а если они примут решение, которое нас не устраивает?» – подчеркнул он.

Аналитик также задался вопросом: «А мы сами готовы отдать свой суверенитет какой-то международной организации?»

«Я думаю, нет. Поэтому, когда мы говорим об ООН, мы должны понимать главную проблему, которая стоит перед этой организацией. Мы, как страна, не готовы отдать часть своих суверенных прав каким-то организациям, следовательно, ООН тоже не может ничего сделать. Даже если им передать часть суверенитета, никто не уверен, что ООН примет то решение, которое нас удовлетворит», – резюмировал он.