«В процессе делимитации с Арменией Азербайджану должны быть возвращены 8 сел. В этих селах жили азербайджанцы, и эти села должны быть возвращены».

Как сообщает #, об этом на пресс-конференции по итогам года сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр заявил, что переговоры по делимитации являются важным направлением в обсуждениях с Арменией.

«30 лет границы между этими странами не устанавливались, потому что в это время азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. Лишь в результате 44-дневной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил контроль над своими границами».

Министр добавил, что все правовые документы будут изучены специалистами, и процесс делимитации будет продолжен.

Он подчеркнул, что к Армении сделан призыв о том, чтобы она прекратила провокации на неделимитированных участках границы, напомнив о провокациях на границе в сентябре этого года.