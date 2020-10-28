Какая она, месть по-армянски и по-азербайджански?

21 погибший, около 70 раненых. Это не сводка с карабахского фронта, где, что естественно в ходе военной операции, несет потери и противник, и наша армия. Это сведения из мирного города Барды, находящегося вне зоны военных действий.

Сегодня с территории Армении вновь было обстреляно гражданское население, центр города Барды был подвергнут ракетному обстрелу, в день, когда хоронили погибшую вчера в результате ракетного удара 7-летнюю Айсу Искендерову, были убиты еще более 20 человек, повреждения получили автомобили, магазины и офисы.

По официальному сообщению Генеральной прокуратуры Азербайджана, 28 октября 2020 года около 13:00 вооруженные силы Армении подвергли территорию Барды обстрелу запрещенными международным правом кассетными бомбами, 21 человек погиб, около 70 человек получили ранения, объектам гражданской инфраструктуры и транспортным средствам нанесен значительный ущерб. В связи с ракетным обстрелом Барды со стороны ВС Армении ANAMA распространила информацию о том, что удар был нанесен из РСЗО 9M525 «Смерч». А с 14.40 28 октября грубо нарушившие гуманитарное перемирие ВС Армении подвергли обстрелу Геранбойский и Тертерский районы, сообщило Минобороны Азербайджана.

К сожалению, мир продолжает молча наблюдать за военными преступлениями Армении против гражданского населения, даже несмотря на действующее перемирие, достигнутое по инициативе страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – США. Как и в случае действия первых двух соглашений о гуманитарном перемирии, достигнутых при содействии другого сопредседателя – России, когда ракетным ударам подвергся второй по величине город Азербайджана Гянджа. В этой ситуации именно страны-сопредседатели – Россия и США – обязаны остановить фашистские устремления армянского руководства по уничтожению мирного населения.

Как сказал сегодня сразу же после ракетного удара по Барде в эфире турецкого канала TRT HABER профессор Мармаринского университета Талип Кючюкджан (Talip Кüçükcan), Азербайджан в этой ситуации демонстрирует терпение, Армения же продолжает попытки втянуть Турцию и Азербайджан в войну с Россией, провоцируя Баку на принятие ответных мер, на уничтожение целей в Армении. Чтобы Москва уже не могла отстраниться от вступления в военные действия согласно Договору о коллективной безопасности. Тем самым Армения вновь показала свое истинное лицо. Но, несмотря на это, Азербайджан не должен дать втянуть себя в подобную провокацию, а Турция должна использовать все дипломатические возможности для принуждения агрессора к прекращению ракетных обстрелов городов Азербайджана, расположенных вдали от зоны боевых действий.

Вернувшаяся из командировки в Азербайджан турецкий журналист Хилал Каплан (Hilal Кaplan), комментируя ракетный обстрел по Барде, тоже осудила отсутствие реакции как стран-сопредседателей, так и всего остального мирового сообщества. Она особо подчеркнула, что если бы такое сотворил Азербайджан, то реакция мира была бы совершенно иной. Поэтому Турция обязательно должна приложить все усилия, чтобы сесть за стол переговоров и вместе с Россией добиться принуждения Армении к миру и выводу оккупационных войск с территории Азербайджана.

По ее словам, и в карабахском вопросе президенты Раджап Таййип Эрдоган и Владимир Путин могут договориться, как это случилось в Сирии. Она сослалась на заявление российского лидера в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» о том, что ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно, и что хотя по ситуации в Нагорном Карабахе позиции России и Турции не совпадают, «надо искать компромисс».

Тем временем, сегодня президент Эрдоган обнародовал детали своего вчерашнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, в котором предложил Путину вместе положить конец конфликту — «Вы поговорите с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а я поговорю с моим братом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым». В то же время, по его словам, он назвал красные линии, которые обозначила для себя Турция. «Если их кто-то нарушит, мы не станем закрывать на это глаза, кто бы это не был», – подчеркнул Эрдоган. Тем самым Эрдоган снова напомнил, что не оставит Баку наедине с противником и будет рядом до конца при любом развитии ситуации – и по мирному сценарию, и по военному.

Азербайджанская Армия же вслед за атакой на Барду, в отличие от Армении, которая, проигрывая на фронте, нацеливается на мирное население, продолжила мстить армянским террористам на поле боя – Минобороны сообщило об уничтожении большого числа техники и живой силы противника. А Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил азербайджанский народ, что «Жители Барды будут отомщены и на поле боя оккупантам будет дан достойный ответ». Об этом глава государства написал в Twitter. И следом проинформировал азербайджанский народ об освобождении от оккупации еще 13 сел — Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учюнджю Агалы, Зернели Зангиланского района, Мандылы Физулинского района, Газанземи, Ханагабулаг, Гюллю, Гушчулар, Гараагадж Джабраильского района, Гияслы, Эдлиджа, Гылыджан Губадлинского района.

Вот он, ответ, достойный азербайджанского солдата!!! И ответ не последний…