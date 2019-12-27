Как борьба за Грузию выходит на геополитическую плоскость…

Сначала «Акт в поддержку Грузии», принятый Конгрессом США, а затем «Соглашение по обороне и безопасности между Вашингтоном и Тбилиси» сроком на три года – казалось бы, только эти два момента достаточны для того, чтобы определить направление внешней политики Грузии. Но не прекращающиеся акции протеста вынудили американских политиков и журналистов по — другому посмотреть на реалии грузинской политики.

Поэтому сперва группа конгрессменов США обратилась к грузинским властям с требованием выполнить свои обещания по поводу перехода на новую избирательную систему.

А потом ведущие американские издания начали широко освещать грузинские события, заодно не забыв представить властям Соединенных Штатов свой рецепт решения грузинских проблем – с таким ударением, что серый кардинал действующей власти, миллиардер Б.Иванишвили является главной опорой пророссийски настроенных политиков, поэтому США должны принять в отношении этого политического бизнесмена суровые меры, вплоть до замораживания его банковских счетов.

Наверное, уже после этого истерику представителей грузинских властей нетрудно будет представить: они начали неистово утверждать, что в грузинской политике никакого разворота в направлении России, никакой переориентации нет – все это выдумки бывшего президента М.Саакашвили и его сторонников!

Возможно, они в каком-то смысле правы: в Грузии с геополитикой пока все в порядке, а вот, с демократией…

Представители грузинских властей с удивлением заявляют, что в регионе союзником США является только Грузия. Они конечно, правы, причем неформально, — в действительности, так и есть. Но эти молодые политики должны внимательно следить за процессами в самих Штатах: в демократической стране ни у кого нет каких-то привилегий, иммунитета неприкосновенности – все может быть предметом расследования и юридической оценки.

В стране, в которой пару недель назад была принята декларация импичмента против самого президента США Д.Трампа, стоит ли удивляться тому, что ведущие издания предлагают заморозить счета серого кардинала грузинских властей Б.Иванишвили? Думается, что не следует, особенно, если учесть, что борьба за Грузию постепенно трансформируется в геополитическое противостояние – даже американские издания отмечают, что многое из сделанного в Грузии стало возможным благодаря участию и поддержке США…

После этого думаем, что Иванишвили и его сторонникам следует ответить на один вопрос: а готовы ли они нести бремя проамериканской, прозападной политической силы, на что они в последнее время претендуют?

В принципе, они могли бы ответить на этот вопрос, заявив, что не являются ни проамериканской и ни пророссийской политической силой, а претендуют лишь называться про-грузинской партией. Но они этого не говорили и теперь не говорят, мало того, придя к власти, критикуя прозападный курс Саакашвили, фактически ничего не добились в российском направлении: прошло немало времени, но даже дипломатическая служба между двумя сторонами до сих пор не полностью восстановлена…

Когда нынешний премьер-министр Г.Гахария был назначен на свой пост, сразу поползли слухи о том, что свой первый визит он совершит в Россию, но тот резко опроверг подобные слухи.

Просто-напросто, проблемой нынешней власти Грузии является то, что она претендует, т.е. уже фактически находится на электоральном поле М.Саакашвили и его сторонников и рассчитывая на поддержку этого электората, намерена постепенно прихватить или же приватизировать и внешние ресурсы партии «Национальное движение».

Получится? Вряд ли! Отдельные политики или партии могут рассчитывать или же претендовать на что угодно, на кого угодно, но одно дело претендовать, другое — справиться с этой задачей.

То, что команде Иванишвили за эти годы все же не пришлось совершить разворота в направлении России (как они сами выражаются!) – и то лишь благодаря тому, что их оппозицией являлось и теперь является прозападное политическое движение, т.е. экс-президент М.Саакашвили и его сторонники. Поэтому, когда думаешь об Иванишвили и его команде, невольно вспоминается одна деталь из природы: есть птицы, которые не строят себе гнезд и подкладывают свои яйца в чужие гнезда. Возможно подобное в политике? Сразу не скажешь, но, в любом случае, время покажет…