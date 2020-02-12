Как азербайджанцы дотягивают до пенсии?

В прежних публикациях # наши читатели успели ознакомиться с сутью повышения пенсионного возраста. Логично полагать, да и более чем понятно, что заключается она в экономии средств . Скажем сразу – идея сэкономить на пожилых гражданах не вызывала гордости даже у апологетов этого шага.

Но отдельные сторонники непопулярного решения все же запомнились громкими заявлениями. Скажем, бывший председатель парламентского комитета по социальной политике, скандально известный депутат Хады Раджабли смаковал решение поднять пенсионный возраст в памятном 2017 году. Народный избранник, кстати, проходящий в новый парламент по итогам недавних выборов, так и сказал: «Жизнь людей стала длиннее, их здоровье позволяет это».

В этой связи предлагаем приглядеться, а если получится, и осмыслить ряд обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к возрастному лимиту выхода на заслуженный отдых, и сделать некоторые выводы о продолжительности жизни в стране. К примеру, из 1000 официально занятых по стране 300 легально работающих получают возможность выйти на пенсию, сообщил экономист Ровшан Агаев со ссылкой на данные официальной статистики.

Однако стабильной экономисты привыкли считать ситуацию, где количество работающих в три раза превышает число пенсионеров. В Азербайджане же это соотношение оказалось не в пользу получателей пенсий. Скажем, ближе к году повышения пенсионного возраста на одного официально работающего, а значит, оплачивающего взносы в Государственный фонд социальной защиты гражданина приходилось полтора пенсионера. Всему виной неформальный рынок труда, но правительство решило тогда пойти проторенной дорогой, сократив охват социальной поддержки.

Если же обратить внимание на то, что количество смертей среди трудоспособного населения только растет, — соотношение, где число трудящихся (официально) граждан намного превышает количество лиц пенсионного возраста, вызвано отнюдь не растущей продолжительностью жизни азербайджанцев. Примечательный факт. Анализы экономиста показывают, что смертность среди наших граждан трудоспособного возраста существенно различается по полу, причем, у мужчин она заметно выше.

«Есть и другой нюанс, проливающий свет на нелегкую социально-экономическую ситуацию в стране, — сказал Агаев. — Показатели смертности трудоспособного населения в Азербайджане двукратно превышают статистику развитых стран. При этом известно, что такие демографические данные свидетельствуют о непростом экономическом положении населения». Эксперт полагает, что взаимосвязь экономической ситуации и демографических процессов не нуждается в подробном изложении, поскольку является понятной даже простому обывателю по принципу, чем хуже в массе своей живем, тем короче продолжительность жизни.

По его словам, в соответствии с поло-возрастной группой трудоспособного населения ( 15 – 64 лет) смертность среди мужчин оказалась почти в два раза выше в расчете на каждые 100 тыс. человек. Таким образом, если на 100 тыс. женщин упомянутой возрастной группы приходится в среднем 195 смертей, показатель смертности среди мужского населения на уровне 379 человек. Как выяснилось, свыше 40% смертей среди мужчин приходятся на людей, находящихся в трудоспособном возрасте. В общей пропорции женской смертности (возрастная группа 15 – 64 лет) на трудоспособное население приходится 25% смертей.

Для информации скажем, что в развитых странах доля умерших в трудоспособном возрасте к общей статистике смертей не превышает 18 – 22%. В Азербайджане же данный показатель вырос за последние годы с 36% до 38%. Получается, что в нашей стране число смертей среди трудоспособного населения почти дважды превышает статистику западных стран. Таким образом, демографические процессы проливают свет не просто на такое абстрактное для обывателя понятие, как социально-экономическая ситуация, но сопряженные проблемы с охраной здоровья, безопасности труда и пр.

По мнению эксперта, тот факт, что в структуре ВВП Азербайджана расходы населения составляют лишь 3 — 4%, говорит о многом. Для сравнения, в западных странах этот показатель колеблется в пределах 10 – 15%.