Пенсионный возраст не сходит с повестки обсуждений. Многие эксперты и граждане высказывают недовольство растущим возрастным порогом для выхода на заслуженный отдых. На этой информационной волне, казалось, стоило ожидать определенных подвижек в сторону его понижения, но, судя по всему, пока этот вопрос остается закрытым.

Сейчас перед профильным ведомством стоит другая задача и заключается она в том, чтобы довести возраст выхода на пенсию женщин до запланированной планки. «Сегодня пенсионный возраст в Азербайджане составляет 65 лет для мужчин и 63 с половиной для женщин. Они будут уравниваться путем увеличения женского пенсионного возраста на шесть месяцев каждый год в соответствии с изменением, внесенным в закон «О трудовой пенсии» в 2017 году», — сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Возраст выхода на пенсию рассчитывается из того расчета, что после этого человек проживет еще в среднем 12 лет, или 144 месяца. По словам главы ведомства, период дожития рассчитан с учетом демографических реалий и 12 лет – средний временной промежуток, в течение которого гражданин получает пенсию. «Сегодня средний стаж 1 млн 100 тыс. пенсионеров в Азербайджане составляет 14 лет, что само по себе говорит о том, что мы вышли из существующей системы и пришли к более мягкому и гуманному механизму. И дальнейшее его увеличение, безусловно, может создать определенную угрозу возникновения дефицита Пенсионного фонда, устойчивости к привлечению дополнительных средств», — утверждает министр.

На самом деле пенсионные возможности Государственного фонда социальной защиты зависят от фонда заработных плат и количества официальных трудовых отношений. Тут надо отметить, что за последние годы на волне налоговой перестройки и обеления зарплат наших тружеников была проделана серьезная работа в русле обеления трудовых отношений. Если посмотреть на бюджет ГФСЗ следующего года, то можно увидеть, что результаты этих мер отразились на его доходной части. Обеление трудовых договоров привело к тому, что весомая часть поступлений в фонд, а это порядка 5 288,1 млн манатов (76,4 процентов), будет получено от взносов по обязательному государственному социальному страхованию. При этом взносы по обязательному страхованию в следующем году будут больше прогнозируемых на этот год на 5,7 процентов.

В целом же параметры бюджета Государственного фонда социальной защиты следующие: в наступающем году его финансовые возможности увеличатся еще на 10,4%. Доходы ГФСЗ составят почти 7 млрд манат. Как уже говорилось, особую роль в приросте поступлений играют именно взносы по обязательному социальному страхованию, которые в массе своей поступают туда по факту обеления трудовых договоров. Профильные чиновники утверждают, что в результате выхода из тени значительной доли нашего рынка труда получится обеспечить достойные пенсии гражданам, выходящим на заслуженный отдых. Ведь по факту пенсии нынешнему поколению пенсионеров оплачивают работающие по официальным трудовым договорам труженики.

Между тем по статистике к началу октября мы имели 1 миллион 719,7 тысячи официально зарегистрированных работников и 1 миллион 96,6 тысячи пенсионеров. Пенсионеров по итогам повышения пенсионного возраста становится с каждым годом все меньше и меньше. Таким образом, правительство облегчило задачу финансирования пенсий из отчислений с зарплат с последующей экономией бюджетных средств. И здесь ключевую роль играет простая арифметика.

Работающее население отчисляет 25% от своих заработных плат в Государственный фонд социальной защиты, а средняя зарплата в стране достигла 930 манат. Таким образом, каждый работник в среднем ежемесячно отчисляет около 230 манат на пенсию, а это меньше даже той минимальной пенсии, что установлена у нас на уровне 280 манат. И хотя подсчеты показывают, что в результате повышения возраста выхода на пенсию на одного работающего гражданина приходится сейчас даже меньше одного пенсионера, отчислений от средней зарплаты по стране пока еще недостаточно для того, чтобы обеспечить выплату средней пенсии. Соответственно, ключевую роль в пенсионных выплатах, особенно возможности увеличивать пенсионный возраст, играет не только количество заключаемых трудовых договоров, но и фонд оплаты труда. А его, по всей видимости, недостаточно. Иными словами, на текущие отчисления со средних зарплат (по некоторым подсчетам, средняя зарплата азербайджанцев ниже, чем в сопредельных странах) невозможно содержать то количество пенсионеров, которое может возрасти с повышением пенсионного возраста.

По мнению иных аналитиков, сегодняшние пенсии не покрывают нужды пенсионеров, поэтому люди не хотят выходить на заслуженный отдых. «Нам сейчас нужно не пенсионный возраст понижать, а обеспечить нормальную трудовую пенсию, — говорит экономист Натиг Джафарли. – Считаю, что тема повышения пенсионного возраста – это некий отвлекающий маневр от насущной проблемы, которая заключается в размере пенсии. Ее не хватает на нужды пенсионеров».