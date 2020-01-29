Из одного кармана – в другой

Расходы на повышение пенсий покрываются сокращением числа пенсионеров

За последние годы пенсии в Азербайджане существенно выросли, аж на 72%. И несмотря на то, что минимальное пособие в процентном соотношении серьезно увеличилось, на руки азербайджанские пенсионеры получают лишь 200 манатов.

Выступивший по этому поводу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сообщил, что по покупательной способности минимальная пенсия азербайджанцев даже выбралась на первое место в СНГ. Мы не станем останавливаться на том, что так называемое «повышение» пенсий является, по сути, индексацией выплат из-за девальвации маната, поскольку на данный момент нас волнует другое.

Статистика последних лет выявляет тенденцию поступательного уменьшения числа пенсионеров. Независимые эксперты увязывают это обстоятельство с повышением пенсионного возраста, отмечая, что надбавка к выплатам достигается путем сокращения числа лиц пенсионного возраста. Проще говоря, средства, сэкономленные путем уменьшения количества граждан, охваченных социальным обеспечением, идут на повышение выплат оставшимся пенсионерам.

Наша редакция держит в центре внимания эту тему, а немногим ранее # уже касалось обстоятельства уменьшения числа пенсионеров. В статье «Редеют ряды азербайджанских пенсионеров» со ссылкой на подсчеты ученого-экономиста Губада Ибадоглу мы отмечали, что только за прошлый год лиц пенсионного возраста стало меньше на 11 тыс. 717 человек, а за два истекших года их число сократилось аж на 32 тыс. 617 человек! Такая стремительная тенденция, последовавшая вслед за повышением возраста выхода на пенсию, не случайна. По мнению экономиста Неймата Алиева, это позволяет национальному правительству экономить средства, причем, сбереженные деньги покрывают государственные расходы на повышение пособий.

«Источником финансирования «социально значимой инициативы» является сокращение числа пенсионеров, — сообщил он #. — Говоря доступным языком, увеличив пенсионный возраст, государство вынесло за рамки социального обеспечения часть граждан и повышает пособия всем остальным. Сегодня уже очевидно, что пенсионная реформа в части повышения пенсионного возраста, приводит к ежегодному сокращению числа пенсионеров, а конечным результатом является именно экономия средств».

Согласно подсчетам Алиева, к концу первой половины 2017 года пенсию в стране получали 1 млн. 328 400 человек, а под занавес минувшего года осталось 1 млн. 277 800 пенсионеров. «Подумайте только, за два с половиной года государственная социальная политика привела к сокращению получателей пенсии на 50 600 человек, говорит экономист. По его словам, за относительно короткий промежуток времени правительство отстранило от системы социального обеспечения 3, 8% граждан. И результаты не заставили себя ждать. За счет сокращения числа получателей пенсии в памятном 2017 году было сэкономлено 10 млн. манатов, в 2018 году — 77 млн. манатов, а в прошлом году — 159 млн. манатов, и эта сумма может возрасти до 262 млн. в конце текущего года.

«Обратите внимание, что суммы сэкономленных средств, а проще, денег, которые недодали пенсионерам, урезав их количество, с каждым годом растут», — Алиев отметил, что если тенденция сокращения в текущем году будет на уровне прошлогодней, уже к концу года в стране останется 1 миллион 256 тысяч пенсионеров. Таким образом, общая сумма сбереженных средств даже превысит полмиллиарда. Упомянутой суммы будет достаточно для повышения всех пенсий на 13% до конца этого года. Между тем правительство анонсирует повышение пенсий на 15%, что потребует в целом 500 – 550 млн. манатов дополнительных средств, говорит экономист. Это означает, что повышение пенсий в этом году будет почти полностью обеспечено путем сокращения пенсионеров еще на 72,3 тысячи человек.

«Важно понимать, что невозможно улучшить общее социальное благополучие, перекладывая средства из кармана одних граждан в карманы других. Таким образом, достигается социальное неравенство, которое никому не нужно», — резюмировал собеседник. Между тем, на текущий момент количество пенсионеров не превышает 12,8 % населения страны и по этому показателю наша страна остается в хвосте рейтингов по СНГ, а в результате повышения пенсионного возраста количество получателей пенсии продолжает стремительно падать.

Напомним, что согласно последним изменениям в местный закон «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст для мужчин, начиная с 1 июля 2017 года, ежегодно увеличивается на шесть месяцев до 1 июля 2021 года, для женщин — до первого июля 2026 года. Скажем, еще в 2010 году пенсионный возраст женщин составлял 56,5 лет, мужчины выходили на заслуженный отдых в 61,5 лет. Между тем в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составит 64 года 6 месяцев, а женщин — 61 год 6 месяцев. Этот процесс продолжится и с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года пенсионный возраст мужчин составит 65 лет, а женщин — 62 года.