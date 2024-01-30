Медицинское освидетельствование призывников на срочную действительную военную службу будет проводиться по другой системе.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он сказал, что в связи с этим уже ведутся подготовительные работы: «Ведется работа над электронной системой, по определению новых критериев. В новом центре обследования ведутся работы по установке современного оборудования».

Председатель агентства подчеркнул, что соответствующим указом главы государства с 1 июля 2024 года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации будет проводить итоговое медицинское освидетельствование для принятия ряда решений при медицинском освидетельствовании граждан, призванных на срочную действительную военную службу.