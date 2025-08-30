Всемирная боксерская организация (WBO) обратилась к Александру Усику, чтобы тот предоставил обновленное медицинское заключение о травме, а также прогноз, когда он сможет вернуться к поединкам.

Этот запрос возник после того, как в сети появилось видео, где Александр танцевал на благотворительном вечере. На мероприятии выступали украинские артисты, а целью мероприятия был сбор средств для детей из Николаева, потерявших родителей из-за войны.

До этого команда Усика обратилась в WBO с просьбой перенести переговоры о бое с Джозефом Паркером. Новозеландский боксер является обязательным претендентом на место соперника для Усика по версии WBO.

Тогда в команде Усика сообщали, что у него проблемы со спиной, так что бой придется отложить. Однако видео в сети с плясками боксера вызвали сомнения.

Согласно сообщению BoxingScene, теперь от Усика требуется, чтобы он до 1 сентября по результатам нового медосмотра предоставил новые данные о травмированной спине.

Председатель чемпионского комитета WBO Луис Батиста-Салас направил соответствующее письмо адвокату Усика — Джону Хорнверу.

«Медицинская информация должна быть изложена подробно и обстоятельно, она должна содержать подтверждение для WBO текущего состояния его здоровья, прогнозы на выздоровление, ориентировочный срок выздоровления и любую другую подтверждающую медицинскую информацию.

Комитет не может позволить себе допустить никакой дальнейшей проволочки или неопределенности в деле без удовлетворительного разъяснения. Невыполнение этого требования не оставит комитету иного выбора, как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO.

Аргументы, изложенные в петиции об отсрочке переговоров, подкрепленные предоставленными медицинскими документами, теперь могут быть поставлены под сомнение. Визуальные материалы, как стало очевидным, противоречат медицинским рекомендациям и заявлениям команды Усика с просьбой приостановить ход переговоров об обязательном поединке», — говорится в письме.