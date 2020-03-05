Из-за коронавируса чеснок подорожал пятикратно, что на очереди?

Дальнейшее развитие эпидемии коронавируса в Китае может повысить цены на сезонные фрукты и овощи в Азербайджане. К подорожанию на местном рынке приведет рост экспорта, а в группе особого риска — цена на чеснок.

Стоимость чеснока на местных рынках за последние дни уже повысилась в пять раз! Цены взлетели с 3-х до 15-ти манатов за килограмм. Стоит полагать, что так местный бизнес отреагировал на ситуацию в Китае. Поднебесная является крупнейшим мировым поставщиком чеснока на рынки сопредельных стран. Распространение коронавируса уже приводит к дефициту и повышению цен на чеснок из-за психологического фактора и приостановления импорта из Китая в России и Украине. Рост цен в Азербайджане предположительно связан с планами экспорта этого овоща на более выгодных условиях.

Сокращение импорта китайской сельхозпродукции чревато для местного рынка и карманов азербайджанцев, поскольку сценарий с чесноком может постигнуть прочую местную сельхозпродукцию. Массовый ее экспорт приведет к дефициту, что подстегнет цены. За последние годы наш потребитель мог убедиться в отсутствии адекватных государственных мер в этом направлении. Так, на памяти, нереально взлетевшие цены на лук в первом квартале минувшего года. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ и общественный резонанс, профильные государственные ведомства так и не объяснили причин происходящего.

Они выяснились из публикации данных о внешней торговле. Оказалось, что в первом квартале прошлого года по сравнению с отчетным периодом годом ранее лука из страны было экспортировано в семь раз больше. Кроме того, в конце весны начале лета прошлого года наблюдались нереально высокие цены на сезонные овощи. Как и следовало ожидать, внятных объяснений этому население не дождалось. Между тем о рисках повторения такого сценария говорит ситуация на рынках сопредельных стран. Основной импортер нашей сельхозпродукции – Российская федерация уже столкнулась с проблемой повышения цен из-за некоторой стагнации торгового взаимодействия с Китаем. Специалисты полагают, что в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса в КНР поток товаров между странами может сократиться.

По информации «Интерфакса», овощи на Дальнем Востоке подорожали в 1,5-2 раза после закрытия границы с Китаем. При необходимости образовавшуюся брешь можно заместить за счет ресурсов стран СНГ и ЕАЭС без существенного роста цен, считают российские аналитики. Стоит ли говорить, что специализирующийся на вывозе сельхозпродукции азербайджанский бизнес не замедлит воспользоваться такой возможностью. Местный рынок отреагирует на это ростом цен и дефицитом из-за массового вывоза.

Кстати, Поднебесная является одним из крупнейших поставщиков товаров в Россию. По данным Руспродсоюза, КНР лидирует по поставкам овощей (томатов, огурцов, баклажанов), яблок, цитрусовых, морепродуктов, а также чеснока и лука. Как информируют в Федеральной таможенной службе (ФТС), только за III квартал 2019 года из КНР в РФ было поставлено около 23 тыс. тонн чеснока, порядка 12 тыс. тонн овощей, свыше 11 тыс. тонн цитрусовых. Кроме того, из Китая активно импортировали орехи и фрукты, кофе и чай. На долю КНР приходится 80% импорта чеснока в Россию. На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, наши экспортеры постараются максимально использовать эту возможность и заполнить освободившуюся там нишу.

Как сказал недавно глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков, российские торговые сети не испытывают дефицита чеснока, но в случае перебоев с поставками его могут заместить импортом из других стран. Сообщается, что частично заменить китайский чеснок могут Египет, Узбекистан и, что важно, Азербайджан, которые в минувшем году нарастили свою долю в общем объеме импорта. Кроме того, именно Китай, а с недавнего времени Иран являются крупнейшими поставщиками чеснока на украинский рынок. Учитывая, что в Украине пока так и не научились выращивать чеснок промышленным способом, зависимость от поставок растет. Азербайджанский бизнес уже готовится закрепить там свои позиции.

В феврале в СМИ стали звучать опасения, связанные с тем, что коронавирус может привести к недостатку эффективного противопростудного средства – чеснока. Кстати, Китай — главный поставщик этого овоща не только в Россию и Украину. 80% всего чеснока, продаваемого в мире, производится именно в Поднебесной. Словом, новая пневмония может пройтись по рынку сельхозпродукции, как и по нефти, с той лишь разницей, что цены на «черное золото» падают из-за рецессии, а сельхозпродукция примется дорожать по причине снижения китайского импорта.

Нам могут возразить, приводя стандартные аргументы о росте производства сельхозпродукции в стране. Однако на примере того же картофеля видно, что даже двукратно превышающий потребности страны рост урожаев этого овоща https://www.trend.az/business/economy/2950588.html не помешал ему исчезнуть со столичных рынков. Уже полгода азербайджанцы вынуждены покупать привозной картофель — местный встречается редко, а цены на него достигают полутора манатов за килограмм.