Итоги уходящего года: «То, что завоевано силой, и отбирать придется силой»

Год подошел к концу и самое время подвести итоги по некоторым вопросам. Отдельной темой 2019-го является урегулирование карабахского конфликта.

Говоря о том, как можно оценить итоги 2019 года в урегулировании карабахского конфликта экс-депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков отметил, что лучшую характеристику дал президент страны: «Этот год был потерян в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта».

Депутат также сказал, что если мирные переговоры застопорились, то простая логика подсказывает, что никаких перспектив или прогресса для мирного урегулирования нет, обычно это приводило к тому, что усиливалось напряжение на линии соприкосновения, усиливалась враждебная риторика, усиливалась дипломатическая борьба.

«Я думаю, что если начало следующего года, не покажет каких-либо перспектив в урегулировании конфликта, мы уже весной-летом будем наблюдать обострение. С точки зрения экономической и транспортной блокады, мы продолжим давить. Армения выживет, но перспектив для развития, пока она оккупирует азербайджанские территории, у нее нет», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь Тофиг Зульфугаров отмечает, что за прошедший год усилилась тенденция радикализации противника.

«Кульминацией этого стало заявление премьера Армении: «Карабах – это Армения. Точка». В этом заявлении мы видим, что «точка» поставлена в переговорном процессе. Вне зависимости от того, кто говорит, мы понимаем, что не осталось никаких рамок. В течение года также имело место провоцирование Азербайджана к возобновлениям военных действий, тут мы должны отметить убийство нашего майора далеко за линией фронта и другие обстрелы. Более того поведение армянской стороны на встречах, которые организовывали посредники, говорит о том, что они не хотят возобновления переговорного процесса», — подчеркивает аналитик.

Зульфугаров говоря о сопредседателях МГ ОБСЕ, подчеркнул, что весь прошедший год прошел под полным доминированием российской стороны, а именно Лаврова.

«Я называю это «Линия Лаврова». Что это такое? «Линия» основана на двух компонентах:

1) возобновить имитационный переговорный процесс. Потому что декларации, которые опубликовала армянская сторона, говорят сами за себя и другого переговорного процесса мы получить не могли;

2) желание создать новый формат переговорного процесса. Лавров говорит о каком-то «народе Карабаха», но азербайджанская сторона не принимает изменение формата и не примет, президент Азербайджана сразу отверг все эти предложения», — подчеркивает аналитик.

Зульфугаров подчеркнул, что нужно уделять особое внимание формату урегулирования, так как формат определяет то, как, в конце концов, будет урегулирован карабахский конфликт.

«Одно дело межгосударственный конфликт между Азербайджаном и Арменией, который был принят Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном. Этот формат говорит о том, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности. Тот формат, который предлагается Лавровым, превратит конфликт во внутригосударственный, то есть внутриазербайджанский. Речь тогда будет идти о том, что в качестве гаранта будет участвовать еще и Армения. Этот формат предопределяет другой исход. Азербайджану нет смысла менять формат переговоров», — считает он.

По словам экс министра иностранных дел, армяне не вернут оккупированные территории, а, следовательно, то, что завоевано силой, придется отбирать силой.

«Я думаю, что общественное мнение будет толкать политические элиты обеих стран к тому, чтобы политики сделали что-то серьезное и результативное, либо, наконец, решили этот вопрос с применением силы. Речь, конечно же, об Азербайджане. Я думаю, что прессинг на власти со стороны общественности будет усиливаться. Поэтому эскалация предопределена», — резюмировал он.