Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки к Конституции, регламентирующие права для бывшего президента Республики и его семьи, сообщает пресс-служба главы Беларуси. Согласно поправкам, бывший президент и его семья сохранят за собой неприкосновенность, пожизненную охрану и право пользоваться государственной недвижимостью.

Ушедший в отставку президент и члены его семьи смогут не отвечать ни за какие преступления, совершенные в период нахождения у власти. Неприкосновенными остаются активы, имущество, переписка и право на пожизненную охрану. Более того, в случае смерти бывшего главы государства его погребение проведут за бюджетный счет. Сам бывший президент после отставки станет делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.

Документ с поправками не опубликован на сайте, но его можно найти в веб-архиве.

В 2022 году в Беларуси прошел референдум по поправкам к Конституции, расширяющий права президента республики, Всебелорусского народного собрания и Совета Республики. А ранее в 2021 году на вручении государственных наград силовикам Лукашенко выразил нежелание оставаться президентом пожизненно:

«Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом», — сказал президент.

Александр Лукашенко — единственный президент республики Беларусь, в 2020 году он был переизбран на 7 срок на фоне широких общественных протестов против результатов голосования. В 2025 году полномочия президента истекут, однако, в Беларуси президент имеет право переизбираться неограниченное количество раз. (moscowtimes.ru)