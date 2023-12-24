Шесть европейских стран не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины.

Как передает ТАСС, об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Андрей Сибига.

По его словам, речь идет об Австрии, Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии. «Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — приводит высказывания Сибиги издание «Страна».

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Затем к этому документу присоединились некоторые другие государства. Декларация, в частности, предусматривает получение Киевом значительного военного потенциала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими государствами. Ранее переговоры о гарантиях безопасности Украина начала с Великобританией, Германией, Канадой, США, Францией, Швецией, Японией, а также Евросоюзом. В начале декабря страны Северной Европы согласились приступить к консультациям с Украиной о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности.