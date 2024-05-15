Министры иностранных дел европейских стран приняли участие в акции протеста перед парламентом Грузии против закона «об иностранном влиянии».

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии были встречены участниками акции аплодисментами.

Министры, вышедшие на сцену, выразили поддержку протестующим.

Главный дипломаты отметили, что грузинский народ уже сделал свой выбор.

Министры вместе с активистами акции скандировали лозунги «Куда мы идем? В Европу!», «Грузия».

После выступлений прозвучали гимны Грузии и ЕС.(АПА)