Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Киевском политехническом институте им. Игоря Сикорского раскрыл детали будущего соглашения по безопасности, которое США намерены заключить с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что в июле на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне будут сделаны «ощутимые шаги» для усиления роли Альянса с целью развития устойчивых и способных сил Украины, поддержки текущих реформ, а также для лучшей интеграции страны в НАТО. «Мы делаем Украину ближе к НАТО. Мы позаботимся о том, чтобы мост Украины в НАТО был крепким и надежным», — сказал Блинкен.

По его словам, мост в Альянс будет укреплен двусторонними соглашениями по безопасности. Сейчас 32 страны ведут с Украиной переговоры о заключении таких соглашений. «Эти соглашения посылают четкий сигнал — что Украина может рассчитывать на своих партнеров для устойчивой долгосрочной поддержки», — подчеркнул Блинкен.