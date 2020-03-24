Итальянский врач назвал болельщиков «Аталанты» биологической бомбой

Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией» поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.

«19 февраля 40 тысяч болельщиков «Аталанты» отправились в Милан, чтобы посмотреть игру своей команды против «Валенсии». Они заполнили автобусы, поезда, некоторые ехали на машинах. Они стали биологической бомбой. А через месяц у нас случилась эта трагедия», — сказал Ди Марко. (gazeta.ru)

| 2020-03-24T00:56:26+00:00 24 марта 2020, 06:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss