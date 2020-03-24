Итальянский врач назвал болельщиков «Аталанты» биологической бомбой

Руководитель отделения пульмонологии в больнице города Бергамо Фабиано Ди Марко заявил о том, что матч Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанской «Валенсией» поспособствовал распространению коронавируса на Апеннинах, сообщает OK Diario.

«19 февраля 40 тысяч болельщиков «Аталанты» отправились в Милан, чтобы посмотреть игру своей команды против «Валенсии». Они заполнили автобусы, поезда, некоторые ехали на машинах. Они стали биологической бомбой. А через месяц у нас случилась эта трагедия», — сказал Ди Марко. (gazeta.ru)