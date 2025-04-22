Днем 22 апреля российские войска нанесли удар по Запорожью двумя управляемыми авиационными бомбами (КАБами), сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров. «Один КАБ попал по инфраструктурному объекту, второй — по густонаселенному району, по жилому дому напрямую», — сказал Федоров. По его данным, погибла одна женщина 69 лет, ранения получили 22 человека, в том числе четверо детей 3, 4, 14 и 16 лет. Все они были доставлены в госпиталь. «Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям предоставляется вся необходимая помощь», — отметил Федоров. В результате атаки частично разрушены несколько 9-этажных жилых домов и одно учебное заведения. Из поврежденных домов эвакуируют людей, отметили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также днем 22 апреля Россия атаковала управляемыми авиабомбами город Купянск в Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате были разрушены или повреждены 55 частных домов, ранения получили четыре человека. Помимо этого, российская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Харькову, заявил мэр города Игорь Терехов. По его данным, дроны-камикадзе атаковали четыре района города: Шевченковский, Салтовский, Новобаварский и Киевский. По городу нанесены не менее 12 ударов. В некоторых местах возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек, уточнил Синегубов. Атаке подвергся и Херсон, где российский беспилотник сбросил взрывчатку на территории местной больницы. Ранения получили шесть человек. Еще один житель пострадал в результате удара дрона по автомобилю в Днепровском районе города, сообщили местные власти.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие предложил отказаться «от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления». Президент РФ Владимир Путин назвал это предложение «предметом для тщательного исследования», возможно, даже «в двустороннем порядке». После этого Зеленский отметил, что Киев готов к «любому разговору» по поводу того, как это можно обеспечить. В Кремле заявили, что для начала переговоров Киеву необходимо снять запрет на диалог с Москвой. Под этим подразумевается указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который запрещает переговоры лично с Путиным. Зеленский ввел в действие этот документ в октябре 2022 года. Он объяснял, что целью запрета было прекращение «теневых переговорных коридоров». «Я президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я это запретил», — говорил украинский лидер. (moscowtimes.ru)