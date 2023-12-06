Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Правила обеспечения авиационной безопасности», утвержденные указом Президента Азербайджана от 24 апреля 2012 года №613.

В указе постановляется, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, утвердить изменения в «Правилах обеспечения авиационной безопасности», утвержденных указом Президента Азербайджана от 24 апреля 2012 года №613 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012, № 4, статья 292; 2017, № 1, статья 50; 2018, № 9, статья 1840, № 11, статья 2263; 2019, № 3, статья 430, № 5, статья 823; 2020, № 8, статья 1042; 2022, № 5, статья 475, № 9, статья 1028; 2023, № 3, статья 351, № 4, статья 500, № 8 (книга I), статья 1159).