До конца этого года в азербайджанское законодательство будут внесены изменения в связи с полной оцифровкой предоставляемых государством свидетельств о рождении, браке и смерти, а также удостоверений личности.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в ходе выступления на проходящем в Азербайджане саммите Insurtech.

По его словам, указанные документы (свидетельства и удостоверения личности — ред.) составляют около 40% услуг, оказываемых государством гражданам и обществу в связи с жизненными событиями.

Министр отметил, что до конца текущего года в законодательство будет добавлено более 250 актов и внесены соответствующие изменения, связанные с полной оцифровкой этих документов.

«Мы считаем, что благодаря этим изменениям подавляющее большинство транзакций между государством и бизнесом, государством и гражданами будет переведено в электронный формат», — подчеркнул министр.