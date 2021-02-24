История не забудет: в Азербайджане и других странах чтут память жертв Ходжалинского геноцида

В Азербайджане и других странах проходят мероприятия, приуроченные к 29-ой годовщине Ходжалинского геноцида. Массовое убийство мирных жителей Азербайджана армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы вошло в историю как одно из самых кровавых и жестоких преступлений.

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр в рамках компании «Справедливость Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, приступил к показу короткометражных фильмов, посвященных этой трагической странице в мировой истории. Как сообщили # в пресс-службе театра, начиная с 24 февраля по инициативе директора театра, заслуженного деятеля искусств Алигизмата Лалаева, на официальных страницах театра в соцсетях будут демонстрироваться фильмы, посвященные Ходжалинскому геноциду, снятые известными азербайджанскими режиссерами. В перечне картин — лента Самира Гуламова Əsirlikdən qayıdan lampa (Лампа, вернувшаяся из плена), фильм Джавида Имамвердиева Xocalıya ədalət (Справедливость Ходжалы), а также фильмы о ходжалинской резне Анара Бабалы и Эртогрула Кямала.

По инициативе Министерства культуры Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств «Хатаи» состоится вирутальная выставка Xocalı. Tarixi Ədalət («Ходжалы. История справедливости»), посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида. Выставка в онлайн формате будет доступна на сайте и страницах галереи в соцсетях с 24 по 27 февраля. В экспозиции представлены работы Назима Мамедова, Байрама Гасымханлы, Фуада Гафарова, Джамиля Гулиева, Мирзааги Гафарова, Назима Рахманова. Произведения отражают ужас Ходжалинской трагедии и мужество азербайджанского народа в борьбе за территориальную целостность страны.

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 29-ую годовщину Ходжалинского геноцида отметят мероприятием Xocalıya ithaf («Посвящение Ходжалы»), которое из-за пандемии также состоится в онлайн формате на страницах филармонии в социальных сетях. 25 февраля программа будет представлена лауреатами республиканских и международных конкурсов в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. 26 февраля будет представлена программа Камерного оркестра имени Гара Гараева с участием заслуженных артистов Азербайджана – Наргиз Алиевой (фортепиано), Афаг Аббасовой (сопрано), Илахи Эфендиевой (сопрано), Арслана Новрасли (тар), Сабины Бейлярбековой и др.

В Азербайджанском Государственном Академическом театре оперы и балета 26 февраля состоится показ оперы народной артистки Азербайджана, председателя Союза композиторов Франгиз Ализаде «Интизар». В связи с карантином просмотр пройдет в онлайн формате в рамках кампании театра «Оставайся дома, оставайся здоровым». Автором либретто оперы является академик Наргиз Пашаева. Данная постановка, созданная еще в 2007 году и воплотившая в себе думы и чаяния азербайджанского народа, его патриотизм и веру в победу, пользуется большой популярностью как в Азербайджане, так и в других странах.

Городское управление молодежи и спорта Лянкярани и региональное управление культуры этого города в связи с 29-ой годовщиной Ходжалинской трагедии организовали выставку-конкурс «Геноцид». В итоговой выставке будут представлены произведения в живописном, графическом, скульптурном, декоративно-прикладном жанрах, отражающие отвагу и мужество наших героев в борьбе за освобождение Родины. Победители выставки-конкурса будут награждены Лянкяранским городским управлением молодежи и спорта.

В Украине (Киев) состоялась презентация книги «Ходжалы: Хроника геноцида», переведенной на украинский язык. Проект осуществлен по инициативе посольства Азербайджана в Украине. Выступившая на мероприятии посол Эльмира Ахундова отметила, книга создаст у украинской общественности реальную картину Ходжалинского геноцида, а читатели станут свидетелями беспощадных преступлений против человечности, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана. Книга была издана в 1993 году и основана на материалах местных и зарубежных СМИ, показаниях свидетелей, материалах уголовных дел по Ходжалинскому геноциду, заявлений неправительственных организаций и т.д.

А турецкие альпинисты в память жертв геноцида, совершенного армянскими вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы совершили восхождение на вершину горы Хача, являющуюся символом Нахчывана. Восхождение было организовано по инициативе турецкого клуба альпинистов, Общества сохранения и поддержки азербайджанского языка, истории и культуры и Генконсульством Азербайджана в Карсе. В акции приняли участие 15 альпинистов из разных регионов Турции. На вершине горы альпинисты развернули плакат с надписью «Глубоко чтим память жертв Ходжалы» и водрузили флаги Турции и Азербайджана.

В американском штате Юта также почтили память жертв Ходжалинского геноцида. Выставка открылась под открытым небом перед Капитолием в центре города Солт-Лейк-Сити при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана. Гостям представлена подробная информация об учиненной армянами резне в отношении мирных граждан Азербайджана, и продемонстрированы фотографии, отображающие массовое убийство ни в чем неповинных людей. Выставка будет представлена вниманию общественности в различных частях Солт-Лейк-Сити до 26 февраля.