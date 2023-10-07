Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в Общем собрании Ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества (АО ОИС) в Стамбуле и выступила с обращением по поводу Ходжалинского геноцида.

Об этом сообщили АПА в Аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что в ходе своего выступления на мероприятии Сабина Алиева сообщила, что в рамках деятельности АО ОИС реализуются важные инициативы в сфере повышения осведомленности, что институт омбудсмена Азербайджана является активным участником этих усилий и что осуществляется обмен опытом с другими учреждениями-членами.

С.Алиева отметила, что в мире продолжается несправедливость в отношении исламских стран, в том числе Азербайджана, а также двойные стандарты в международных отношениях. Омбудсмен сообщила о военных преступлениях, совершенных Арменией на территории Азербайджана. Она отметила также, что судьба почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, остается неизвестной.