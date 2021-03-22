Истерика нон-стоп: предсказуемо смешная Армения

Сложилась просто невероятно забавная традиция. Армянское общество периодически выпадает в осадок, после того как видит, что все заявления политического и военного руководства РА оказываются ложью. И это несмотря на то, что официальный Баку всегда четко и твердо указывал на неизбежность реализации всего того, что вызывает в конечном счете истерику среди армянской общественности.

Так произошло и на сей раз. Ещё с декабря 2020 года официальные лица Азербайджана утверждали, что армянские войска должны покинуть всю территорию Нагорного Карабаха, приводя четвертый пункт трехстороннего заявления. В нем говорится, что «миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

«Армянские войска должны уйти со всей территории Карабаха», — заявила газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По ее словам, армянская сторона руководствуется неверной трактовкой, что накаляет ситуацию. Чтобы убедиться в правоте позиции официального Баку, достаточно было найти текст трехстороннего соглашения от 10 ноября, где все четко описано.

В Ереване и Ханкенди текст соглашения трактовали иначе. Комментировать эту тему открыто армянские официальные лица отказались, но в разговорах на условиях анонимности давали понять, что, по их мнению, четвертый пункт соглашения касается лишь Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов, которые были переданы Азербайджану до 1 декабря.

Естественно, что все это потом сливалось в армянские СМИ, и в итоге рождало ошибочные, неправомерные ожидания в армянском обществе. Ясное дело, что в результате происходит то, что иронично принято называть «недолго музыка играла, недолго фраер танцевал». Так произошло и на сей раз. О начале вывода регулярных подразделений Вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха еще 19 марта заявил бывший пресс-секретарь «армии обороны Арцаха» Сенор Асратян.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе останутся только подразделения, состоящие из местных жителей. Призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Арцах. При этом все желающие служить в арцахской армии смогут это сделать на добровольной основе. Один из способов — подписать контракт и служить в Нагорном Карабахе, что также выглядит утопично.

Особенно на фоне регулярных акций протеста родителей армянских военнослужащих. Они открыто возмущаются перспективой отправки своих детей служить куда-либо, кроме самой РА. И это естественно на фоне итогов 44-дневной войны, в ходе которой азербайджанская армия продемонстрировала свою способность выполнить все поставленные перед ней задачи, уничтожая технику и живую силу противника.

Казалось бы, тут нечему удивляться. Все логично, предсказуемо и даже правильно, с точки зрения буквы трехстороннего соглашения. Но, в РА опять истерика. СМИ и телеграмм-каналы этой страны с грустью констатируют, что безопасность того, что они продолжают называть «Арцахом», в ближайшем будущем будет зависеть только от российских миротворцев и остатков «армии» карабахских сепаратистов, которая состоит в основном из местных жителей, а также «добровольцев » из Армении.

О том, что «добровольцам» из РА нечего делать в Ханкенди, то есть на территории Азербайджана, в РА не хотят задумываться. И вот уже ТГ-канал «Говорит Ереван» делает поистине истеричный прогноз. «Следующим шагом будет попытка ликвидации 102-ой российской базы и вывода российских миротворцев из «Арцаха». Агитационная деятельность в этом направлении уже активизирована. Так министр обороны Вагаршак Арутюнян уже не раз заявлял, что часть базы будет передислоцирована на восток страны к границе Азербайджана», — пишут там.

О том, что официальный Баку никогда не выдвигал каких-то требований по вопросу 102-российской базы в Гюмри, там даже не думают. У страха глаза велики. Плюс, паранойа зашкаливает. Так было, впрочем, не раз. В РА прекрасно помнят, что политическое и военное руководство этой страны, причем не только нынешнее, регулярно вешало на уши своих сограждан лапшу по поводу «непобедимости» армянской армии.

И даже в ходе 44-дневной войны, когда наша армия освобождала один населенный пункт за другим, в РА продолжали врать своему народу. В итоге, все тайное стало явным. Премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать капитуляцию, что стало шоком для граждан Армении. И сейчас, когда они видят всего лишь то, под чем их премьер поставил свою подпись, в РА снова возмущаются. Предположу, что очередной приступ коллективной истерики в РА случится после того, как вовсю заработают все те региональные проекты, о которых открыто говорят в Баку. Впрочем, поистерят там немного и остынут. И даже будут утверждать, что всегда выступали за скорейшую реализацию всех этих проектов.Чай, не впервой…