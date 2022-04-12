Российские оккупационные войска использовали отравляющее вещество неизвестного происхождения против мирных жителей и украинских военных в Мариуполе Донецкой области, которое сбросили с беспилотника. Об этом сообщил полк «Азов» в своем Telegram-канале вечером 11 апреля.

«Внимание! Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются», — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные героически сражаются в Мариуполе, связь с ними поддерживается.

Меж тем, как раз сегодня российский боевик и один из руководителей так называемой народной милиции ДНР Эдуард Басурин предложил использовать в Мариуполе химическое оружие.

Перед этим он хотел заблокировать украинских воинов на заводе «Азовсталь». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас нужно разобраться с блокированием этого завода, найти все выходы и входы – в принципе это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — сказал Басурин.

После этого в ТГ-каналах появилась информация о возможном использовании зарина в Мариуполе.

Первые признаки воздействия зарина (и других БОВ нервно-паралитического действия) — выделения из носа, заложенность в груди и сужение зрачков. Вскоре после этого у жертвы затрудняется дыхание, появляется тошнота и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном счёте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

Между тем, президент Байден обещал очень серьезные санкции в случае применения химического оружия Россией.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял ранее, что использование химического оружия изменит характер войны в Украине.

«Это будет вопиющим нарушением международного права и с дальновидными последствиями», — сказал Столтенберг, добавив, что «использование такого оружия может повлиять на соседние страны-члены НАТО».

Итак, с какими последствиями столкнется Россия в случае подтверждения этой информации? Неужели Кремль не остановился и перед этим?

Своими мыслями на сей счет поделились с # известные зарубежные специалисты.

Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина):

— Применение химического и бактериологического оружия в современном мире приравнивается к использованию оружия массового поражения и относится к группе преступлений против международного мира и безопасности человечества. Недопустимость любого военного применения химического оружия признана Женевским протоколом, Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия 1972 года, и в конце концов, Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года. Это не просто договор между несколькими странами, это документ Организации Объединенных Наций, подписанный, ни много ни мало, 192 государствами-членами. И его игнорирование – вызов всему существующему миропорядку. Это «красная черта» глубоко в «штрафной площадке».

Однако, Советский Союз, а затем и его правопреемница Россия всегда довольно вольно относились к запрету на применение оружия массового поражения — и в политическом плане, а тем более в военном. Российские боевые уставы предполагают возможность применения войск в условиях РХБ-зараженной местности, применение неконвенционных вооружений «в случае военной необходимости». Реальность российской армии далеко не совпадает с принципами ООН, это два параллельных мира. И международное сообщество многие годы смотрело на военный мир России и её сателлитов «сквозь пальцы», делая вид что не замечает очевидного. За это сегодня приходится расплачиваться украинцам. А вчера – сирийцам, грузинам, чеченцам…

Порог допустимости применения химического оружия в военном конфликте был катастрофически снижен в ходе войны в Сирии. Тогда Совет безопасности ООН и страны Запада тоже провели «красную черту». Тогда даже после объявленного «уничтожения запасов химического оружия» со стороны режима Асада продолжалось его использование. А прикрывала все это Россия, блокируя привлечение к ответственности сирийских военных и политических лидеров. «Красные линии» тогда становятся красными, когда за их пресечение следует суровое наказание. Если же нарушитель получает «желтую карточку» и «общественное порицание», они наоборот становятся стимулом к новым и новым преступлениям.

Были ли сомнения после всего этого, что Россия применит химическое (а возможно и тактическое ядерное) оружие в Украине? У нас – нет. Даже понимая всю неэффективность таких действий с чисто военной точки зрения, россияне рано или поздно должны были это сделать. С целью запугать, продемонстрировать свою безнаказанность.

Последуют ли глобальные санкции за «Мариупольский химический инцидент»? Несмотря на угрожающую риторику наших западных партнеров, боюсь, что вряд ли… Найдется объяснение, что инцидент «недоизучен», а его последствия были «недостаточно масштабными». На это, кстати, рассчитывают в Москве. Впрочем, надеюсь очередная демонстрация Кремлем своей неадекватности послужит стимулом для свободного мира не снижать давление на Москву и наращивать поддержку Украины.

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор (Тбилиси):

— Учитывая, что сообщается об использовании химоружия с применением беспилотника, это мог быть также иприт.

И, кстати, ничего удивительного здесь нет, потому что командующим второй фазой военной кампании с российской стороны назначен генерал-полковник Александр Дворников, который принимал участие в боевых действиях в Сирии, и как раз в период его командования там россияне активно использовали химоружие против сирийских мятежников, против частей ИГИЛ, и даже против мирных жителей.

В этом контексте следует отметить, что россияне использовали метод немецкого вермахта – германские части использовали химические компоненты против одесских партизан в катакомбах города в 1942 году. И сейчас украинские азовцы и морские пехотинцы фактически зажаты в «Азовстали», и их невозможно оттуда выбить. И видимо поэтому было применено химоружие. Я не уверен также, что против них не используют вакуумные бомбы – они тоже относятся к негуманным вооружениям и их применение расценивается как нарушение международного гуманитарного права.

Я думаю, Запад уже включился в эту войну, если оценивать ситуацию с разных позиций. Интересно, какими сейчас будут действия НАТО. Посмотрим, сдержат ли они свое обещание.